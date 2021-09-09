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В больнице № 20 завершился ремонт детского соматического корпуса

Главная Общество
Красноярск
15:35 9 Сентября 2021
общество, красноярск, больница, ремонт
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Работа по капитальному ремонту детского соматического корпуса, начавшаяся в мае 2020 года, завершилась. Краевым бюджетом было выделено 39,5 млн рублей, сообщили на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

На первом этаже оборудовали санузел для посетителей, обновили холл и центральную входную группу, отремонтировали учебные комнаты и помещения кафедры детских болезней КрасГМУ, кабинеты физиотерапии, актовый зал, помещения для персонала.

На втором и третьем этажах отремонтировали кабинеты медицинского назначения, палаты, вентиляцию, санузлы, оборудовали новые системы освещения и видеонаблюдения, заменили инженерные сети. В каждую палату подвели сигнализацию, кислородопровод, установили современные рециркуляторы воздуха.

В подземном переходе под зданием теперь кафельные стены, новые двери, инженерные сети, светильники.

Недавно закончились последние работы в отделении детской кардиологии.

Чтобы лечебный процесс не прерывался, корпус не закрывался, то есть помещения ремонтировались поэтапно. За год в здании два раза разворачивали пульмонологические отделения для взрослых пациентов с коронавирусом.

Фото: kraszdrav.ru

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