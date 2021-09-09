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Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

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Красноярск
14:56 9 Сентября 2021
общество, происшествия, красноярск, поиск
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7 сентября красноярские волонтёры впервые применили для поиска подводный дрон, сообщили в сообществе «Поиск пропавших детей. Дрон был подарен компанией CHASING и GlazamiDrona.

Поздно вечером поступила информация, что в СНТ «Электрон» на озере утонул парень. Волонтёры незамедлительно выехали на место и буквально за 20 минут было обнаружено тело утонувшего.

— Не пришлось даже включать дополнительный мощный прожектор, потому что видимость была отличная, несмотря на ночь и илистое дно, — отметила руководитель организации «Поиск Пропавших Детей — Красноярск» Оксана Василишина.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100007125765980

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