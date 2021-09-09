Двух красноярцев осудили за «помощь» нелегалам

Два красноярца получили условные сроки за за организацию незаконной миграции. Следствие установило, что с 2019 года осужденные поставили шестерых гражданам из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана на фиктивный миграционный учет. Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Железнодорожный районный суд назначил им по 3 года лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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