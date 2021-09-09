Глава Красноярского края Александр Усс ответит на вопросы жителей в прямом эфире

9 сентября губернатор Александр Усс ответит на вопросы жителей края в эфире телеканалов «Енисей» и ОТР, а также в социальных сетях телеканала и правительства края ( ВК и ОК ). Начало в 17:00. Чтобы задать свой вопрос главе края необходимо:

позвонить по телефону +7-800-707-7744

задать вопрос на сайте ТК «Енисей», во вкладке «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с Александром Уссом»

прислать текст или видео вопроса на адрес электронной почты: vopros@enisey.tv.

Заявки принимаются до конца прямого эфира.

Собирать вопросы от жителей начали три недели назад. Чаще всего их темы касались снятиях ковидных ограничений, вакцинации, качества дорог и деятельности управляющих компаний, уточнили в правительстве.

Ответ дадут на все присланные вопросы, включая те, что не вошли в не вошли в эфир. Их передадут в профильные министерства и ведомства, а они отправят ответ Всем заявителям, оставившим свои контактные данные.

Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости