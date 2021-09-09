9 сентября
Красноярск
погода +15 °C
73.44
 
€ 86.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Глава Красноярского края Александр Усс ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Главная Общество
Красноярск
13:56 9 Сентября 2021
прямая, линия, губернатор, красноярск, вопросы
версия для печати Ico_print

9 сентября губернатор Александр Усс ответит на вопросы жителей края в эфире телеканалов «Енисей» и ОТР, а также в социальных сетях телеканала и правительства края ( ВК и ОК ). Начало в 17:00. Чтобы задать свой вопрос главе края необходимо:

  • позвонить по телефону +7-800-707-7744
  • задать вопрос на сайте ТК «Енисей», во вкладке «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с Александром Уссом»
  • прислать текст или видео вопроса на адрес электронной почты: vopros@enisey.tv.

Заявки принимаются до конца прямого эфира.

 Собирать вопросы от жителей начали три недели назад. Чаще всего их темы касались снятиях ковидных ограничений, вакцинации, качества дорог и деятельности управляющих компаний, уточнили в правительстве. 

Ответ дадут на все присланные вопросы, включая те, что не вошли в не вошли в эфир. Их передадут в профильные министерства и ведомства, а они отправят ответ  Всем заявителям, оставившим свои контактные данные.

Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Кировском районе до 1 октября благоустроят сквер «Семейный»

В Кировском районе до 1 октября благоустроят сквер «Семейный»

9 Сентября 2021 г.
Стоимость объекта — более 6 млн рублей
Новости Красноярска: Портрет Виктора Астафьева украсил дом на правом берегу Красноярска

Портрет Виктора Астафьева украсил дом на правом берегу Красноярска

9 Сентября 2021 г.
Портрет стал третьим в серии картин о великих и значимых жителях края
Новости Красноярска: Главе МЧС Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России посмертно

Главе МЧС Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России посмертно

9 Сентября 2021 г.
Его жизненный путь навсегда останется примером истинного служения Отчизне
Новости Красноярска: Для Ульяновского проспекта выбрали четыре названия

Для Ульяновского проспекта выбрали четыре названия

9 Сентября 2021 г.
За две недели красноярцы прислали более 150 вариантов
Новости Красноярска: Ещё 21 житель Красноярского края умер от коронавируса

Ещё 21 житель Красноярского края умер от коронавируса

9 Сентября 2021 г.
Доля привитых среди заболевших — около 2 %
Новости Красноярска: В больнице № 20 завершился ремонт детского соматического корпуса

В больнице № 20 завершился ремонт детского соматического корпуса

9 Сентября 2021 г.
На эти цели было выделено 39,5 млн рублей
Новости компаний
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
02/09
Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярск прилетает Рой Джонс

В Красноярск прилетает Рой Джонс

7 Сентября 2021 г.
Здесь он представит свою новую песню
Новости Красноярска: Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

8 Сентября 2021 г.
Жительницу Красноярска напавшую на детей с ножницами будут судить. Громкий случай произошёл в июне этого года. Ж...
Новости Красноярска: Сергей Шойгу выбрал места для новых сибирских городов

Сергей Шойгу выбрал места для новых сибирских городов

6 Сентября 2021 г.
Высокий потенциал у территорий между Красноярском и Братском, у Канска и Лесосибирска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru