Красноярский ТРЦ «ПокровSky» продан за 433 млн рублей

Площади трехэтажного ТРЦ «ПокровSky» проданы на торгах по реализации имущества банкротящейся красноярской компании «Сибирский инвестор».

ТРЦ «ПокровSky» в Красноярске продали на торгах за 433 млн рублей. Изначальная цена лота была 720 млн рублей. За право владения торговым центром в мкрн. Покровском боролись: Николай Манцуров из Новосибирска, ООО «Банкротфорум», красноярский бизнесмен Файзудин Зиевудинов и индивидуальный предприниматель Максим Лагода, Последний стал новым владельцем здания.

«ПокровSky» площадью 40 тыс. кв. м открыли в 2016 году. Большая часть здания принадлежала банкротящейся компании «Сибирский инвестор». Остальные активы около 8 тыс. квадратов находятся в собственности у «Ленты», также более 2,1 тыс. квадратов владеет фитнес-клуб NRGym. Как сообщает «Коммерсант», что помещения выставлялись едином лотом, вместе с правом аренды земельного участка под ТРЦ.

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