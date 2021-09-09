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Водитель, сбивший насмерть школьника в Абанском районе, получил два года колонии

Главная Общество
Красноярск
14:15 9 Сентября 2021
наказание, смерть, дтп, происшествия, общество
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Суд приговорил 27-летнего водителя к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС сроком на 2 года 6 месяцев. В пользу родителей погибшего подростка был удовлетворён гражданский иск на сумму один миллион рублей. об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

7 апреля 2020 года в п. Абан водитель Audi наехал на 16-летнего подростка, двигающегося по правой обочине в попутном направлении движения. По словам водителя, пешеход неожиданно начал переходить дорогу. В месте аварии пешеходного перехода нет. От полученных травм подросток скончался на месте.

Отметим, что водитель в течение года 23 раза привлекался к административной ответственности, в основном за превышение скорости.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

После экспертиз было установлено, что водитель при движении с допустимой скоростью 60 км/ч располагал технической возможностью предотвратить наезд на подростка. В момент дорожно-транспортного происшествия скорость автомобиля была не менее 90,9 км/ч.

фото: stolicaonego.ru

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