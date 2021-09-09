Мужчина инсценировал угон своего автомобиля и предстанет перед судом

Для того, чтобы избежать административной ответственности за езду без прав, мужчина решил инсценировать угон своего транспортного средства, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть обратился 34-летний красноярец. Он сообщил, что его автомобиль Honda угнали. Выяснилось, что накануне мужчина был лишён водительского удостоверения за езду в пьяном состоянии, но его это не остановило и он решил прокатиться на машине. На ул. 9 Мая на требование об остановки сотрудника ГИБДД, водитель проехал мимо, остановился на обочине, бросил автомобиль и скрылся. Чтобы избежать ответственности за езду без ВУ, через какое-то время он обратился в полицию с заявлением.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Предполагается лишение свободы до 2 лет.

Материалы дела направлены в суд.

Фото: znbm.ru