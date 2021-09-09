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В Норильске стартовал пилотный проект по цифровизации транспорта

Главная Общество
Красноярск
12:47 9 Сентября 2021
оплата, транспорт, общество, сбербанк
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7 сентября в Норильске презентовали комплекс информационных систем управления транспортом общего пользования. На первом этапе в проекте принимают участие два автобусных маршрута – №41 и 16а, в транспортном потоке их можно отличить по яркой оклейке.

Автобусы оснащены стационарными валидаторами для оплаты проезда без кондуктора, внешними и внутренними камерами видеонаблюдения, а голосовое информирование позволит заранее узнавать об остановках. Для удобства пассажиров в автобусах установили видеопанели. В рамках проекта также начало работу мобильное приложение «Норильск Транспорт», в котором пользователи могут получить информацию о расписании маршрутов общественного транспорта, местоположении и движении автобусов на карте города, прогноз их прибытия на остановку.

С его помощью также можно оплатить проезд путем сканирования QR-кода. Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. Кроме того, пассажирам доступны уникальные сервисы: привязка проездного билета к банковской карте, отслеживание истории поездок и построение маршрута в мобильном приложении.

Руководитель проектов «Датапакс» Виталий Фрейдин говорит, что комплексный подход к развитию общественного транспорта и внедрению инновационных цифровых решений в этой области доказал свою эффективность в других регионах и способен обеспечить высокое качество транспортной услуги для пассажиров в Норильске.

«Сегодня в автобусах появилась возможность бесконтактной оплаты проезда посредством валидаторов. Система работает так, что поездку можно оплатить и банковскими картами, и с мобильного телефона одним касанием. После оплаты пассажиру приходит электронный чек через СМС-уведомление», – рассказал Виталий Фрейдин. 

Температурный режим валидаторов достаточно широк и успешно функционирует в условиях Крайнего Севера. Пассажиры, у которых нет возможности оплатить проезд бесконтактным способом, могут сделать это в привычном для них режиме – социальными и транспортными картами, а также наличными у кондуктора или водителя. До конца года планируется запустить эмиссию новых электронных проездных онлайн на пластиковом носителе, брелоках, браслетах, которыми можно будет осуществить оплату на стационарном валидаторе бесконтактным способом. 

В Норильске стартовал пилотный проект по цифровизации транспорта

Кроме того, в рамках проекта жители Норильска получат скидку 3 руб. на проезд в автобусах при расчете банковской картой Visa. Данная акция продлится с 1 сентября по 30 ноября. Тест-драйв проекта продлится до 30 ноября. По его итогам будет изучаться возможность внедрения комплексной системы для всей транспортной сети города. 

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Сбер активно включается в проекты, направленные на внедрение современных цифровых сервисов в городскую среду. Транспорт – неотъемлемая часть жизни горожан. Формирование комфортных условий для населения, экономия времени современного человека и внедрение цифровых продуктов – одни из наших главных целей».

Информационная система управления транспортом разработана и представлена компанией «Датапакс», АО «Расчетные решения» (Группа СБЕР) при участии ПАО Сбербанк и СЦ «Транстелематика». Программу модернизации системы городского общественного транспорта реализуют Агентство развития Норильска (АРН) и городская администрация.

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