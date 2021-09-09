Глава Росздравнадзора назвала количество осложнений после вакцин от COVID-19

В российской системе фармаконадзора зарегистрировано около 7 тыс заявлений о нежелательных явлениях после применения вакцин против COVID-19. По словам Аллы Самойловой, главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, это 0,018 % от общего числа привитых.

Информация, указывающая на проблемы с безопасностью вакцин, сегодня отсутствует, уточнила Самойлова. Гриппоподобные состояния, симптомы ОРЗ, ОРВИ, состояние небольшой слабости — это самые частые побочные эффекты при вакцинации.

На сегодняшний день в России против коронавируса вакцинированы более 40 млн человек. Доля привитых среди заболевших — около 2 %.

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