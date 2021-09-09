Полиция Лесосибирска поднята по тревоге на поиск пропавших школьниц

Полиция Лесосибирска ищет двух 13-летних школьниц, пропавших утром 8 сентября. О том, что девочки пропали стало известно из соцсетей, при этом от родителей заявление не поступало.

Сообщается, что вечером 7 сентября Лена Белова и Диана Шульц отправились в гости к своей подруге в село Колесниково. Там школьницы переночевали, а утром следующего дня отправились на такси в Новоенисейск и пропали.

Фотографии пропавших школьниц © ЧП Лесосибирск

На поиски пропавших подняли по тревоге весь состав ОМВД России по Лесосибирску.

«По данному факту заявлений в полицию от родителей не поступало. Мы начали проверку по этому делу, поисками школьниц занимается весь личный состав отдела полиции Лесосибирска», – сообщают в ведомстве.

Всех, кто располагает информацией о пропавших просят позвонить по телефонам 02, (+7 39145) 5−14−20.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости / ЧП Лесосибирск