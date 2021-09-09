На ул. Семафорной планируют расширить дорогу

Речь о планах по ремонту и строительству дорог на правобережье Красноярска шла на заседании комиссии горсовета по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре. Олег Животов, заместитель главы города рассказал о планах. В этом году проведут проектно-изыскательные работы для ремонта ул. Семафорной (на участке от ул. Александра Матросова до ул. Семафорной, 185). Проезжую часть там планируют расширить.

Также развязку от Николаевского моста в микрорайон Пашенный должны построить в 2023 году.

Сейчас идёт подготовка проекта для строительства дороги, которая должна будет соединить ул. Судостроительную и ул. Гладкова.

Фото: dorogi-onf.ru