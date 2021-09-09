Красноярск атаковала летающая тля

Первые стаи уже появились в краевой столице, но в Роспотребнадзоре успокоили жителей: тля не переносит никаких болезней и причинить может только неудобства.

«В некоторых районах Красноярска отмечается массовый лет крылатой тли, однако она не представляет опасности для людей и не переносит никаких заболеваний, передающихся через контакт», — рассказали в ведомстве.

Похожая ситуация была и в прошлом году в конце лета. Кстати, по народным приметам нашествие мошкары осенью говорит о предстоящей очень холодной зиме.