В парке им. 400-летия Красноярска появилась аллея «Почётный донор»

Аллея «Почётный донор» создана по инициативе Почётных доноров России в честь 85-летия Службы крови Красноярского края, сообщили в официальной группе «Вконтакте» Красгорпарка.

Арт-объект в форме сердца состоит из множества элементов, которые символизируют капли крови. Напротив располагаются скамейки из габионов. Рядом — информационные стенды, сообщающие историю донорства и рассказывающие о людях, посвятивших себя донорству.

Состоялась закладка капсулы памяти с посланием будущему поколению. Вскрыть её планируют на 100-летний юбилей службы крови.

Фото: © Александр Черных