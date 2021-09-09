За сутки в Красноярском крае потушили два лесных пожара

За минувшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали два лесных пожара в Идринском и Эвенкийском районам на площади 19,5 га. В тушении участвовали 96 человек, были задействованы три единицы техники и 10 воздушных судов для доставки пожарных бригад к огню.

Причиной возгораний могли стать сухие грозы.

На 10:00 9 сентября в крае обнаружен один лесной пожар в Эвенкийском районе. Лес горит на площади 327 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах.

Лесничества и подразделения Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.