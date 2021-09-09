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В Назарово водителя без ОСАГО арестовали на двое суток

Главная Общество
Красноярск
11:39 9 Сентября 2021
общество, происшествия, нарушение, арест
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Жителю Назарово, остановленного повторно сотрудниками ГИБДД без полиса ОСАГО, суд вынес приговор.

В июле первый раз инспекторы ДПС выдали водителю требование застраховать транспорт. Прошло около месяца, мужчину вновь остановили дорожные полицейские, но ничего не изменилось, нарушитель продолжал ездить без ОСАГО.

За неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности суд назначил ему наказание — арест на двое суток.

Фото: vk.com/gibdd24

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