Свыше 12 тысяч красноярцев сделали прививку от COVID-19 в пункте вакцинации на вокзале станции Красноярск

За три месяца с момента открытия в пункте вакцинации на вокзале станции Красноярск сделали прививку от новой коронавирусной инфекции более 12 тысяч красноярцев.

В том числе, препаратом «Спутник V» привились порядка 10,5 тысяч жителей региона и свыше 1600 человек вакцинировались препаратом «Спутник Лайт».

Напомним, внебольничный пункт открылся на железнодорожном вокзале в середине июня, чтобы ускорить процесс вакцинации населения региона.

Ранее он работал в круглосуточном режиме. Сейчас, в связи с открытием большого числа прививочных пунктов на территории города и стабилизацией ситуации с вакцинацией, график работы прививочного кабинета на вокзале изменён. Он принимает всех желающих вакцинироваться ежедневно с 8:00 до 22:00, санитарный день – четверг.

Пункт экипируется вакцинами, которые предоставляются Министерством здравоохранения Красноярского края.

Прививочный кабинет находится на цокольном этаже вокзала. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Данные обо всех привитых автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД