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Первый заместитель генерального директора ООО «КрасКом» предстанет перед судом

Главная Общество
Красноярск
11:06 9 Сентября 2021
общество, происшествия, красноярск, отравление, вода
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Расследование уголовного дела в отношении первого заместителя генерального директора ООО «КрасКом» завершено. Об этом сообщили на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Он обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

28 января произошла аварийная ситуация на водозаборе «Гремячий лог», которая привела к временному прекращению подачи воды и снижению давления воды в магистральной сети питьевого водоснабжения в Октябрьском районе.

В резервуаре чистой воды на водозаборе «Гремячий лог» было ограничено водоснабжение в домах на улицах Борисова, 2-я Крутая, 2-я Огородная, Дачная, Киренского.

Первого заместителя генерального директора ООО «КрасКом» своевременно известили об аварийной ситуации. После ремонта без проведения проверочных и профилактических мероприятий, которые бы выявили инфекции в питьевой воде, без промывки и дезинфекции трубопровода обвиняемый допустил подачу воды ненадлежащего качества и не прекратил подачу воды после большого количества жалоб жителей. В результате, более 200 человек получили отравление. Они признаны потерпевшими по уголовному делу.

Проведён комплекс следственных и процессуальных действий, экспертных исследований.

Обвиняемый вину не признал.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Фото: istockphoto.com

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