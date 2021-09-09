На выходных «В центре Мира» появятся фудтраки и «Волшебный лес»

На следующих выходных «В центр Мира» вернутся фудтраки. Напомним, что это последние выходные в этом сезоне, когда три квартала проспекта закроют для машин и «отдадут» пешеходам.

В этот раз машин будет больше. а купить в них можно будет не только кофе, но и блинчики, бутерброды и вафли. Откроются кафе в 10:00. Также как как и в прошлый раз, фургоны будут соревноваться между собой. На каждом будет QR-код, по которому все посетители могут отдать свой голос за понравившееся мобильное кафе. Итоги конкурса подведут в воскресенье.

Кроме этого, 11 и 12 сентября в центре города появится «Сказочный лес», где покажут представление и световое шоу. Мультимедийное оборудование создаст иллюзию бегающих по лесу животных и летающих меж ветвей птиц. Работать площадка начнет уже в пятницу, в 20:30. В выходные представление будет начинаться вечером в 19:30 и завершаться в полночь.