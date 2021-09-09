В Красноярске мужчина напал на врача, приехавшего на вызов

Инцидент произошёл 9 августа в дневное время. Врач-участковый терапевт КГБУЗ «КМП № 1» прибыл на вызов к женщине в квартиру на пер. Вузовский. Оказав медицинскую помощь, врач собрался покинуть квартиру, но внук женщины запер в квартире дверь и нанёс доктору около 8 колюще-режущих ударов, лишив его свободы передвижения, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данному факту в отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в преступлении по п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанного с похищением, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал частично.

Расследование продолжается.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости