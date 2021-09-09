В микрорайоне Солнечный началось строительство двухполосной дороги

В границах ул. Гриболевская – ул. Соколовская – ул. Ольховая – ул. Черемуховая стартовало строительство двухполосной дороги, сообщается на сайте администрации города Красноярск. Протяжённость дороги будет 1,9 километров.

Связать кварталы новостроек с застроенной частью Солнечного, обеспечить автомобильную и пешеходную доступность микрорайона — это основные задачи.

В середине августа выполнили вертикальную планировку площадки под строительный городок, установили информационный щит, расширили проезд для выполнения работ по ливневой канализации. С 10 сентября подрядная организация приступит к строительству ливнёвки.

Подрядчик «Сибагропромстрой» оборудует остановочные пункты, пешеходные тротуары, ширина которых составит два метра, ливневую канализацию, парковочные места, 10 пешеходных переходов.

Все работы завершат в ноябре 2023 года.