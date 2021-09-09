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Отопительный сезон в Красноярске начнётся в конце сентября

Главная Общество
Красноярск
09:03 9 Сентября 2021
общество, тепло, дома, жкх
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В Красноярске и в большинстве районов региона отопление включат после 20 сентября.

Стоит напомнить, что отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8° С в течение пяти дней. По прогнозу синоптиков, на следующей неделе ночная температура воздуха будет составлять +3° С, дневная — около +13° С.

К примеру, на севере Красноярского края (в Норильске, Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком районах, в некоторых поселениях Мотыгинского и Туруханского районов) уже начался отопительный сезон.

В общей сложности на подготовку к зимнему периоду было направлено более 15 млрд рублей.

Фото: shutterstock.com

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