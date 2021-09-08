МЧС: дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Красноярском крае 9 сентября

В четверг, 9 сентября, в центральных и южных районах края ожидаются сильные дожди, а также грозы, град и шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что такие погодные явления могут вызвать аварии на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также повлиять на дорожно-транспортную обстановку.

Необходимо соблюдать меры личной безопасности, ограничить проведение работ на высоте, отказаться от туристических походов.

Опасно находиться рядом с рекламными конструкциями, деревьями и т.д. О возникновении нештатных ситуаций незамедлительно сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы 101 или 112.