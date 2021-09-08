Вместе с главой МЧС погиб сценарист и режиссёр Александр Мельник

Вместе с главой МЧС Зиничевым погиб режиссёр и сценарист. Он прибыл в Норильске для съёмок своего нового документального фильма об Арктике и Северном морского пути.

С 2006 года Мельник снял множество картин, самые известные из них «Новая Земля» (2008) и «Территория» (2014).

Александр Мельник работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В день гибели он проводил ведомственную съемку вместе с министром.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости