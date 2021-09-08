За сутки от короновируса скончались 24 человека

В Красноярском крае у коронавирус подтвердился ещё у 374 человек. За прошедшие сутки в инфекционных госпиталях скончалось 24 человек, выздоровело – 399.

В краевой сталице насчитали 67 заболевших. На втором месте – Емельяновский район (18 человек). Замыкает тройку Ачинск, где заболели 17 человек.

Под наблюдением медиков на дому остаются 33 412 человека, из них за сутки взяли 2 655, сняли – 3 133 красноярцев.

Всего за время пандемии в крае подтверждено 108 238 случая заражения, выздоровели 94 803 человек, 5 350 умерли.

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