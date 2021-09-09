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«Спецназ», не взлетевший голубь, порванный баян: красноярцы деликатно отметили свадьбу

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Красноярск
13:45 9 Сентября 2021
общество, красноярск, свадьба
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Красноярцы Вадим и Екатерина Ловцевич необычно отметили свое бракосочетание. На третий день свадьбы жених и его друзья нарядились в костюмы из 90-х, выйдя на праздник с букетом гладиолусов, и началось… У молодожёнов не взлетел фейковый голубь, на свадьбе неожиданно появился цыганский ансамбль с танцами, затем жениха «поглотил» динозавр, который начал свой энергичный танец под аккомпанемент баяна. Апофеозом вечера стал «спецназ», «задержавший» всех участников торжества.

«Спецназ», не взлетевший голубь, порванный баян: красноярцы деликатно отметили свадьбу

- Идея третьего дня свадьбы возникла спонтанно в ходе беседы с другом Иваном Тищенко (известный инстамейкер Красноярска, автор мемов про «тепленькие денечки», «девачек» и «реснички» - прим. Sibnovosti.ru). Решили сделать для всех сюрприз и показать другим, какие ещё могут быть свадьбы! Об этом не знал никто из гостей и организаторов, тем более невеста, только мы вдвоём. Все гости были в шоке и восторге, до сих пор  бурно обсуждают, комментируют и поздравляют! Сначала было весело, а потом пришёл «ОМОН» и началась истерика. Ещё и баян порвали, - рассказал Sibnovosti.ru счастливый жених Вадим Ловцевич.

«Спецназ», не взлетевший голубь, порванный баян: красноярцы деликатно отметили свадьбу

Красноярский ведущий Роман Харламов сообщил, что это был его лучший свадебный движ в карьере.

- На встрече мы обсудили только свадебные моменты типа букет, торт, выездная церемония и тайминг. Подали руки, обнялись и разошлись довольные счастливые. По поводу предстоящего перфоманса не знал никто. Жених в конце признался, что сделал все это за день (!) до свадьбы. И это было ооооооочень круто! Я честно скажу, давно так не отрывался и не смеялся на свадьбе! Меня просто разрывало от смеха и волосы вставали дыбом от шока постоянно. Диджей у меня плакал от смеха. Гости были в нереальном восторге от обилия действий, розыгрышей и подстав! За мои 15 лет работы это первая такая насыщенная свадьба! - подчеркнул Харламов.

«Спецназ», не взлетевший голубь, порванный баян: красноярцы деликатно отметили свадьбу

 

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