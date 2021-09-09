«Спецназ», не взлетевший голубь, порванный баян: красноярцы деликатно отметили свадьбу

Красноярцы Вадим и Екатерина Ловцевич необычно отметили свое бракосочетание. На третий день свадьбы жених и его друзья нарядились в костюмы из 90-х, выйдя на праздник с букетом гладиолусов, и началось… У молодожёнов не взлетел фейковый голубь, на свадьбе неожиданно появился цыганский ансамбль с танцами, затем жениха «поглотил» динозавр, который начал свой энергичный танец под аккомпанемент баяна. Апофеозом вечера стал «спецназ», «задержавший» всех участников торжества.

- Идея третьего дня свадьбы возникла спонтанно в ходе беседы с другом Иваном Тищенко (известный инстамейкер Красноярска, автор мемов про «тепленькие денечки», «девачек» и «реснички» - прим. Sibnovosti.ru). Решили сделать для всех сюрприз и показать другим, какие ещё могут быть свадьбы! Об этом не знал никто из гостей и организаторов, тем более невеста, только мы вдвоём. Все гости были в шоке и восторге, до сих пор бурно обсуждают, комментируют и поздравляют! Сначала было весело, а потом пришёл «ОМОН» и началась истерика. Ещё и баян порвали, - рассказал Sibnovosti.ru счастливый жених Вадим Ловцевич.

Красноярский ведущий Роман Харламов сообщил, что это был его лучший свадебный движ в карьере.