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СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае

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Красноярск
16:01 8 Сентября 2021
жители, сервис, здоровье, медицина
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Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье проанализировал обезличенные и обобщенные обращения пациентов Красноярского края к врачам телемедицины за лето и определил наиболее частые из них.

Больше всего жители Красноярского края обращались летом по поводу аллергий — такие обращения составляют 9,05% от всех онлайн-консультаций, проведенных в регионе с июня по август 2021 года. На втором месте по популярности оказались острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — 8,1% от всех летних обращений. Тройку лидеров замыкают кожные высыпания, которые составили 7,5% от всех консультаций за указанный период. В наиболее частые причины обращений пациентов к врачам телемедицины летом также вошли кишечные инфекции, слабость, отравления, головная боль и боли в спине.

При этом с жалобами на кишечные инфекции, отравления и ОРВИ чаще всего обращались жители Краснодарского края (без учета Москвы). Пациенты из Свердловской области больше других консультировались с врачами онлайн касательно болей в спине. А жители Санкт-Петербурга чаще обращались касательно кожных высыпаний, головных болей, слабости и аллергий.

Дмитрий Василенко, терапевт, руководитель направления обучения врачей телемедицины медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье:

«Среди жалоб, по которыми пациенты консультируются с врачами, действительно можно наблюдать некоторую сезонность. Так, летом на улице появляется много пыльцы от растений, на сухих дорогах становится больше пыли, просыпаются насекомые, которые могут оставлять укусы — все это способствует аллергическим реакциям. В периоды активного солнца и жаркой погоды могут возникать слабость и недомогание, головные боли, тепловые удары и солнечные ожоги. Летом пациенты чаще обращаются с отравлениями и кишечными инфекциями — высокая температура воздуха благоприятна доя размножения бактерий в том числе на немытых овощах и фруктах. Кроме того, летом, как и в любое другое время года также остаётся риск заболеть ОРВИ».

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«СберЗдоровье – один из самых полезных и востребованных сервисов Сбера. Очень удобно, что консультацию доктора можно получить как дистанционно, так и очно. Круглосуточно и без выходных врач может оценить результаты анализов, рекомендовать лечение. Если горожане хотят более подробно познакомиться с сервисом, то это можно сделать в офисах Сбера, обратившись к нашим консультантам».

По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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