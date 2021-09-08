8 сентября
Красноярск
погода +15 °C
73.44
 
€ 86.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Региональный координатор проекта «Народный контроль» Юрий Швыткин проверил, как организовано горячее питание для школьников.

Главная Общество
Красноярск
16:00 8 Сентября 2021
красноярск, проверка
версия для печати Ico_print

Парламентарий посетил гимназию №7 на правом берегу Красноярска, совместно с родителями школьников и администрацией проверил организацию школьного питания. Главные вопросы – как соблюдены меры безопасности и нормы гигиены, насколько меню соответствует потребностям детей.

Президент России Владимир Путин в январе 2020 года в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он поручил кабмину и регионам обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов. После того, как был принят и начал реализовываться закон о горячем питании детей начальных классов,  каждый ученик 1-4 классов, независимо от того, живет он в городе или селе, может подкрепиться в школе. Эта инициатива реализуется второй год, и стала серьезным подспорьем для многих семей.

Юрий Швыткин, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия»: «Помимо реализации закона о бесплатном горячем питании для начальных классов, в городе Красноярске реализуется множество инициатив для улучшения питания школьников. Продолжается модернизация технологического оборудования и ремонты в обеденных залах. В учреждениях устанавливают новое оборудование и мебель, появляется современная техника на кухнях – пароконвектоматы, плиты, жарочные шкафы. Накрытие непосредственно перед приходом детей позволяет сохранить еду горячей, а современное оборудование столовой дает возможность кормить школьников в разное время, чтобы не создавать столпотворений.

Но самое главное – что есть регулярный общественный контроль со стороны родителей. Очень важна обратная связь – чтобы детям нравилась еда, и они съедали всё, чтобы родители были включены в процесс, чтобы совместно следить за тем, какие продукты используются для приготовления детских обедов, разнообразием школьных меню», - подчеркивает Юрий Швыткин.

Наталья Пархоменко, заведующая производством школьной столовой гимназии №7, говорит: «Школа очень большая, в день накрываем столы четыре-пять раз в первую смену, три-четыре раза во вторую смену. Есть бесплатное питание для начальных классов, а еще можно купить любые блюда из меню. Меню 12-дневное цикличное, в течение трех дней блюда не повторяются. Как правило, дети съедают все, но многое зависит от того, к чему ребенок привык в семье, принята ли горячая еда, а не бутербродное или пельменно-колбасное питание», рассказывает она.

Региональный координатор проекта «Народный контроль» Юрий Швыткин проверил, как организовано горячее питание для школьников.

Александр Чернышов, председатель Управляющего совета родителей гимназии №7, говорит, что по школьному питанию ведут постоянную работу с родителями и администрацией школы.

«При составлении меню есть консультации с диетологом, соблюдены рекомендации по калориям, балансу белков-жиров-углеводов. Блюда должны быть не только вкусными и безопасными, но и сытными, полноценными с учетом потребностей детского организма. Постоянно собираем от детей и родителей обратную связь и раз в месяц рассматриваем на управляющем совете».

Председатель Управляющего совета родителей подчеркивает важность пищевых привычек школьников:

«Из минусов – некоторые дети не притрагиваются к еде, потому что привыкли к быстрой еде или сладким перекусам. Этот вопрос поднимаем постоянно – чтобы в семье школьников приучали есть здоровую и полноценную еду», - говорит Александр Чернышов.

Есть и над чем работать дальше. Сейчас в школах и детсадах для детей с аллергией и сахарным диабетом нет необходимого питания. Предложено наладить учет детей с пищевыми особенностями и организовать для них специальное меню.

Фото: "Единая Россия"

По материалам "Единой России"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: МЧС: дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Красноярском крае 9 сентября

МЧС: дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Красноярском крае 9 сентября

8 Сентября 2021 г.
Возможны порывы до 25 м/с
Новости Красноярска: Вместе с главой МЧС погиб сценарист и режиссёр Александр Мельник

Вместе с главой МЧС погиб сценарист и режиссёр Александр Мельник

8 Сентября 2021 г.
В Норильск он прибыл для съёмок нового документального фильма
Новости Красноярска: Александр Усс открыл два спортивных объекта на территории края

Александр Усс открыл два спортивных объекта на территории края

8 Сентября 2021 г.
Одновременно с площадками в Красноярском крае открылись объекты в 13 регионах страны
Новости Красноярска: За сутки от короновируса скончались 24 человека

За сутки от короновируса скончались 24 человека

8 Сентября 2021 г.
Заболели 374 жителя края
Новости Красноярска: «Красноярскэнерго» подключили к электросетям новый рыбный цех в Балахте

«Красноярскэнерго» подключили к электросетям новый рыбный цех в Балахте

8 Сентября 2021 г.
Для этого проложили новые высоковольтные линии
Новости Красноярска: С жителями Ленинского района обсудили возведение новой школы на ул. Глинки

С жителями Ленинского района обсудили возведение новой школы на ул. Глинки

8 Сентября 2021 г.
Реализация проекта планируется в следующем году
Новости компаний
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
02/09
Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

8 Сентября 2021 г.
Жительницу Красноярска напавшую на детей с ножницами будут судить. Громкий случай произошёл в июне этого года. Ж...
Новости Красноярска: Стали известны подробности гибели главы МЧС России

Стали известны подробности гибели главы МЧС России

8 Сентября 2021 г.
Министр спасал упавшего в воду оператора
Новости Красноярска: В Красноярске поймали байкера сбившего девушку на Взлетке

В Красноярске поймали байкера сбившего девушку на Взлетке

6 Сентября 2021 г.
Мужчина испугался общественного порицания
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru