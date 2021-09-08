Региональный координатор проекта «Народный контроль» Юрий Швыткин проверил, как организовано горячее питание для школьников.

Парламентарий посетил гимназию №7 на правом берегу Красноярска, совместно с родителями школьников и администрацией проверил организацию школьного питания. Главные вопросы – как соблюдены меры безопасности и нормы гигиены, насколько меню соответствует потребностям детей.

Президент России Владимир Путин в январе 2020 года в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Он поручил кабмину и регионам обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов. После того, как был принят и начал реализовываться закон о горячем питании детей начальных классов, каждый ученик 1-4 классов, независимо от того, живет он в городе или селе, может подкрепиться в школе. Эта инициатива реализуется второй год, и стала серьезным подспорьем для многих семей.

Юрий Швыткин, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия»: «Помимо реализации закона о бесплатном горячем питании для начальных классов, в городе Красноярске реализуется множество инициатив для улучшения питания школьников. Продолжается модернизация технологического оборудования и ремонты в обеденных залах. В учреждениях устанавливают новое оборудование и мебель, появляется современная техника на кухнях – пароконвектоматы, плиты, жарочные шкафы. Накрытие непосредственно перед приходом детей позволяет сохранить еду горячей, а современное оборудование столовой дает возможность кормить школьников в разное время, чтобы не создавать столпотворений.

Но самое главное – что есть регулярный общественный контроль со стороны родителей. Очень важна обратная связь – чтобы детям нравилась еда, и они съедали всё, чтобы родители были включены в процесс, чтобы совместно следить за тем, какие продукты используются для приготовления детских обедов, разнообразием школьных меню», - подчеркивает Юрий Швыткин.

Наталья Пархоменко, заведующая производством школьной столовой гимназии №7, говорит: «Школа очень большая, в день накрываем столы четыре-пять раз в первую смену, три-четыре раза во вторую смену. Есть бесплатное питание для начальных классов, а еще можно купить любые блюда из меню. Меню 12-дневное цикличное, в течение трех дней блюда не повторяются. Как правило, дети съедают все, но многое зависит от того, к чему ребенок привык в семье, принята ли горячая еда, а не бутербродное или пельменно-колбасное питание», рассказывает она.

Александр Чернышов, председатель Управляющего совета родителей гимназии №7, говорит, что по школьному питанию ведут постоянную работу с родителями и администрацией школы.

«При составлении меню есть консультации с диетологом, соблюдены рекомендации по калориям, балансу белков-жиров-углеводов. Блюда должны быть не только вкусными и безопасными, но и сытными, полноценными с учетом потребностей детского организма. Постоянно собираем от детей и родителей обратную связь и раз в месяц рассматриваем на управляющем совете».

Председатель Управляющего совета родителей подчеркивает важность пищевых привычек школьников:

«Из минусов – некоторые дети не притрагиваются к еде, потому что привыкли к быстрой еде или сладким перекусам. Этот вопрос поднимаем постоянно – чтобы в семье школьников приучали есть здоровую и полноценную еду», - говорит Александр Чернышов.

Есть и над чем работать дальше. Сейчас в школах и детсадах для детей с аллергией и сахарным диабетом нет необходимого питания. Предложено наладить учет детей с пищевыми особенностями и организовать для них специальное меню.

Фото: "Единая Россия"

По материалам "Единой России"