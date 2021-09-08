Александр Усс открыл два спортивных объекта на территории края

В двух сёлах Красноярского края построили новые спортивные комплексы. В селе Сухобузимском появился физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол», в Курагино – спортивная площадка «Олимп». В их открытии принял участие губернатор Красноярского края Александр Усс.

Церемония проходила в формате телемоста, в ходе международного форума «Россия – спортивная держава. Сам глава региона находился в Сухобузимском, но поддерживал связь с Курагино в онлайн-формате.

Одновременно с площадками в Красноярском крае открылись объекты в 13 регионах страны. После формальной части, Александр Усс осмотрел ФОК «Сокол» и пообщался с тренерами и юными спортсменами.

Красноярский край является одним из опорных спортивных регионов нашей страны. Толчок этому, конечно, дала всемирная Универсиада, которая прошла у нас в Красноярске в 2019 году. Сегодня мы открываем два объекта: один из них на юге, в Курагино – значимый для этой территории объект, и здесь, в селе Сухобузимо – физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол». Он предназначен прежде всего для сельской местности, но по своим техническим характеристикам способен принимать соревнования и краевого уровня. Всего же за текущий год у нас будет введено в действие порядка 60-ти спортивных сооружений разного уровня. И реализация проекта «Спорт – норма жизни» идёт с опережением», – отметил глава края.

Размер «Сокола» почти 3 тысячи кв. метров. В здании оборудован зал для соревнований и тренировок по баскетболу, гандболу, волейболу, мини-футболу, теннису и регби, а также залы для гимнастики и борьбы, тренажерный зал, теннисный холл. На строительство ФОКа за полтора года направили 246 млн рублей из краевого бюджета.

На базе «Олимпа» создадут спортивный кластер. Здесь уже оборудовали стадион с футбольным полем и волейбольными площадками, роллерную трассу, хоккейную коробку и площадку ГТО, а также новый спортзал.

Появление объектов стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости