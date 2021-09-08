«Красноярскэнерго» подключили к электросетям новый рыбный цех в Балахте

Специалисты филиала «Красноярскэнерго» выполнили технологическое присоединение и подключили к энергосетям новый цех по производству рыбной продукции в Балахтинском районе Красноярского края

Увеличение мощностей запросило одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий региона – компания «Малтат», она работает на рынке региона уже более 20 лет.

Энергетики «Западных электрических сетей» провели серьезную работу: проложили высоковольтные линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ (общей протяженностью 1,25 км), а также установили трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА и подключили рыбоводный комплекс.

«Понимая важность энергоснабжения новых объектов, наша компания выполняет большой объем технологического присоединения и увеличивает мощности значимых для региона предприятий», - отмечает директор производственного отделения «Западные электрические сети» филиала «Красноярскэнерго» Владимир Ефименко.

Помимо выращивания промысловых пород рыб (форель, хариус, муксун), рыбное хозяйство в Балахте выполняет важную миссию – выращивает молодь осетровых и выпускает ее в природные водоемы для восстановления популяции ценных пород рыб.

Фото: Россети Сибирь