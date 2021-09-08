С жителями Ленинского района обсудили возведение новой школы на ул. Глинки

​Вчера в Ленинском районе Красноярска состоялась встреча представителей городской и краевой власти с инициативными жителями по вопросу возведения нового здания школы на ул. Глинки взамен аварийного.

В мероприятии приняли участие мэр города Сергей Еремин, депутаты Законодательного собрания Владимир Чащин и Владимир Фокин, председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, депутаты городского Совета, руководители сферы образования, администрации района и родители школьников.

Эксплуатация существующего здания средней школы №50, являющейся единственной в микрорайоне, была приостановлена этим летом. По результатам экспертизы объект, который построили ещё в 50-х годах прошлого века, признали аварийным. Как следует из выводов специалистов, у сооружения существенно изношены стены, перекрытия, козырьки, фундамент и отмостка, канализация.

Учеников школы – а это около 300 человек – в срочном порядке временно распределили по другим учреждениям района в Энергетиках и Черёмушках. При этом детей из начальных классов на учёбу доставляет автобус.

Отметим, накануне решение проблемы предложил главе Красноярска депутат Заксобрания Владимир Чащин. Депутат указал на необходимость предусмотреть возможность возведения новой школы модульного типа. Глава города поддержал предложение.

На сегодняшний день решение о сносе старого здания и размещении на участке модульного комплекса, который может принять 300 учащихся в смену, принято. Новый объект площадью более 2,3 тыс. квадратных метров будет включать учебный блок на 10 классов, столовую и спортзал с раздевалками и душевыми, административные кабинеты, техпомещения и пр. Плюс рядом оборудуют новое уличное спортивное ядро с площадками для мини-футбола, баскетбола и волейбола, занятий гимнастикой и беговой дорожкой, также будет проведено благоустройство пришкольной территории.

Подготовка площадки и всей необходимой документации начнется уже в ближайшее время, а реализация проекта планируется в следующем году.

«Когда мы принимали решение о дальнейшей судьбе школы, то, прежде всего, отталкивались от того, что её нужно сохранить именно на этой территории – в месте, которое стало для ребят и родителей родным. Перебрали несколько вариантов. Разместить типовой объект, подобный тем, что мы строим в микрорайонах плотной застройки, здесь не получится. Реконструкция старого здания по современным нормам привела бы к сокращению количества школьников и была бы непредсказуемой в плане сроков и расходов бюджета. Поэтому остановились на возведении модульного комплекса. Уникальный опыт использования таких технологий у нас уже есть: подобный объект вскоре введём в строй для школы №86 на ул. Калинина. Этот способ далеко не везде и не всегда применим в городе, но в таких ситуациях он позволяет решить вопрос с обучением детей в сжатые сроки», – сказал мэр Сергей Ерёмин.

Депутат Законодательного собрания Владимир Чащин отмечает: важным итогом встречи стало то, что сформирована инициативная группа жителей, которые смогут контролировать процесс возведения и взаимодействовать с представителями администрации и подрядчика.

«Для многих родителей, как и для самих школьников это был настоящий стресс. Честно говоря, когда эта ситуация возникла, мы думали, что сможем протянуть еще год и не будем останавливать учебный процесс. Но надзорные органы были категоричны. И я считаю, что это правильно, так как речь идет о безопасности наших детей. Еще в июне вместе с главой города мы детально обсуждали, каким образом можно данную ситуацию смягчить. Сергей Васильевич принял решение до декабря следующего года построить комплекс модульных зданий для школы №50, чтобы образовательное учреждение было пригодно для обучения. Конечно, он взял на себя большую ответственность, но мы его полностью поддерживаем. Нам важно, чтобы город справился с этой задачей! Родители учеников будут нам в этом помогать, подсказывать, как лучше сделать. Уже сформирована общественная группа, будет осуществляться общественный контроль».

Отметим, похожий проект школы сейчас возводят в Красноярске на ул. Калинина. Там работы планируют закончить уже ко второй четверти учебного года. Специалисты рассчитывают, что в дальнейшем данное решение можно будет распространить на ряд других аварийных школ в территориях края.

Фото: "Единая Россия"

По материалам "Единой России"