За январь-август 2021 года погрузка угля в Хакасии выросла на 10%

За 8 месяцев 2021 года на станциях Красноярской железной дороги в Хакасии погружено 17,3 млн тонн каменного угля. К аналогичному периоду 2020 года погрузка выросла на 10%. Относительно января-августа допандемийного 2019 года она увеличилась на 22%.

Позитивная динамика объясняется сложившейся благоприятной конъюнктурой товарных рынков и более низкой стоимостью железнодорожной перевозки в западном направлении.

Так, за январь–август 2021 года со станций КрасЖД в Хакасии на экспорт отправлено 11,6 млн тонн каменного угля. Это выше показателя аналогичного периода 2020 года на 2,4% и на 30% превышает региональную экспортную погрузку угля в январе-августе 2019 года.

Относительно прошлогодних показателей грузопоток в западном направлении увеличился в 2,7 раза (+4,6 млн тонн).

Отметим, что за последние 5 лет погрузка угля на железной дороге в Хакасии выросла в 1,5 раза – с 15,4 млн тонн в 2016 году до 24 млн тонн в 2020 году.

Показатели 2021 года являются рекордными в истории железнодорожных перевозок угля в Хакасии.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД