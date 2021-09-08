Заключённые красноярской колонии № 6 смогут стать звонарями

Заключённые колонии строгого режима № 6 в Красноярске смогут стать звонарями, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю.

Всё началось с того, что десять осужденных выразили желание научиться звонарному делу. Руководство колонии пошло им на встречу и теперь в колонии открыт православный кружок «Фавор». Уроки колокольного звона осужденным преподают звонарь Никольского храмового комплекса Андрей Попов и священник Алексей Гамолин. К ученикам предъявляют строгие требования – у них должно быть чувство ритма, слух, а также желание заниматься.

«Местные умельцы для будущих звонарей изготовили специальный тренажер – звонницу. Сейчас она стоит на территории колонийского храма. Под руководством наставников осужденные разучивают малиновый звон, благовест и даже набат», – рассказали в ведомстве.

Это не единственный звонарный кружок в краевых ИК. Уже более двух лет кружок звонарей существует в КП-19. Два бывших осужденных из этой колонии сейчас служат в храмах Красноярска.

Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю