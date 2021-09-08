Россельхознадзор нашёл нарушения в одном из красноярских мясных цехов

Россельхознадзор проверил одну из красноярских компаний, занимающуюся мясной продукцией. Результат – несколько нарушений, административная статья 14.43 КоАП РФ и штраф 300 тысяч.

Речь идёт о компании ООО «КМ», занимающейся производством различных мясных продуктов: консервы, колбаса, копчёности, полуфабрикаты и т.д. Как рассказывает пресс-служба ведомства, обвалка мяса в цеху проходила на столе для этого непредназначенном; мойка и дезинфекция инструментов проводилась с нарушениями, а все отходы собирались в целлофановые пакеты.

Всё это входит в список нарушений технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». За это в отношении компании возбудили административное производство по статье 14.43 КоАП РФ, ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Фото: © Егор Еремов / РИА Новости