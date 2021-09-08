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Как оформить Пушкинскую карту: пошаговая инструкция

Главная Общество
Красноярск
14:30 8 Сентября 2021
общество, красноярск, культура
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Социально значимый проект Пушкинская карта стартовал в России 1 сентября. Благодаря этой программе, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать музеи, концерты, выставки бесплатно не только в своем регионе, но и по всей стране. Учитывая, что в 2021 году Пушкинская карта стартовала уже осенью, номинал карты составит 3 000 рублей. В следующем году сумма увеличится до 5 000 руб.

Как уже сообщали Sibnovosti.ru, в Красноярском крае к программе уже присоединились 15 учреждений культуры. при этом, вопросов у красноярцев по-прежнему остается много. Давайте разбираться: как оформить и получить Пушкинскую карту? Как рассчитываться Пушкинской картой? Можно ли купить по ней "билет для бабушки или мамы" и в какие учреждения Красноярского края можно сходить, предъявив карту?

 

Кто может оформить Пушкинскую карту?

Любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет, при этом, следует учесть, что если 14 лет вам исполнится после 1 сентября 2021 года, то оформить карту вы сможете сразу после дня рождения. Те, кому в 2021 году уже исполнилось 22 года, смогут воспользоваться Пушкинской картой до того дня, пока вам не исполнится 23 года.

 

Как получить Пушкинскую карту?

1. Необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Если нет – срочно оформляйте и не забудьте, что учетная запись должна быть подтвержденной.

2. Скачайте приложение «Госуслуги. Культура» в AppStore и Google Play, войти в него, используя свою учетную запись на портале «Госуслуги»  и подтвердить выпуск Пушкинской карты.

После того, как вы подпишите в се документы в электронном виде, карта станет доступной уже в течение пяти минут. Карта может быть пластиковой или  электронной. Заказать пластиковую можно в отделениях «Почта-банка». К тому же, "Пушкинскую карту" можно привязать к кошелькам в смартфонах.

Как только вы станете владельцем именной карты в виртуальном формате, на нее зачислят 3 000 рублей которые можно тратить на посещение культурных мероприятий. Виртуальная карта будет доступна во вкладке «Счет».

Как оформить Пушкинскую карту: пошаговая инструкция

Фото:© Илья Наймушин/ РИА Новости

 

Как выбрать мероприятия?

 В приложении «Госуслуги. Культура» или на сайте Культура.РФ доступна афиша мероприятий, которые можно посетить, используя Пушкинскую карту. Выбирать можно по всей России, но если вас интересует конкретно Красноярский край, то здесь к программе присоединилсь уже 15 учреждений культуры.

Так, по Пушкинской карте вы можете посетить:

- Красноярский музыкальный театр,

- Красноярский театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского,

- Красноярский театр кукол,

- Красноярская краевая филармония,

- Красноярский ТЮЗ,

- Ачинский, Минусинский, Канский, драматический театры,

- Железногорский театр Оперетты,

- Железногорский театр кукол «Золотой ключик»,

- Лесосибирский городской драматический театр «Поиск»,

- Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского,

- Культурно-досуговый центр «Юбилейный»,

- Культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого (г. Норильск).

Как купить билет?

Процесс покупки совершенно не отличается от привычной процедуры, которую вы, наверняка, уже не раз выполняли на других порталах.  После оплаты при помощи Пушкинской карты именные билеты придут вам на электронную почту.

Кстати, если вы решили получить пластиковую карту, то рассчитаться можно и в кассе учреждения.

Можно ли купить по Пушкинской карте билеты для родных или друзей?

Нет, приобрести билеты для кого-то по Пушкинской карте не получится, она именная, и осуществлять покупку может только ее владелец. Передать свой билет кому-то тоже не получится - при входе на мероприятие могут потребовать документ, удостоверяющий личность.

Как оформить Пушкинскую карту: пошаговая инструкция

Фото: © Виталий Аньков/ РИА Новости

Можно ли купить по Пушкинской карте билет в кино?

Полный список мероприятий доступен на портале Культура.РФ. Оплатить входной билет по Пушкинской карте можно в музеи, на выставки, экскурсии, программы обучения, театральные спектакли и тд. А вот в  кино или на концерт популярных исполнителей по Пушкинской карте приобрести билет не получится.

Можно ли оплатить Пушкинской картой билеты на мероприятие в другом городе?

Конечно, можно. Программа предусмотрена для культурных учреждений по всей России, поэтому, планируя поездки, смотрите и афишу театров и вставок, которые проходят в том городе.

Можно ли обналичить деньги с Пушкинской карты?

Нет, обналичить деньги не получится. Хотя выглядит Пушкинская карта, как обычная электронная, но оплатить по ней можно лишь посещение культурных мероприятий или возврата купленных по ней ранее билетов.

Что будет с остатком денег на Пушкинской карте после 31 декабря 2021 года?

 Остаток "сгорит", а 1 января 2022 года на карту поступят 5000 рублей, поэтому постарайтесь не экономить, а за оставшиеся четыре месяца посетить выставки, спектакли и другие мероприятия.

 

Фото на главной: © Сергей Пятаков/ РИА Новости

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