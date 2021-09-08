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В Красноярском крае снизились темпы вакцинации от коронавируса

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Красноярск
13:10 8 Сентября 2021
в красноярском крае, вакцинация, общество
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В Красноярском крае снизились темпы вакцинации от коронавируса, такие данные опубликовал ЦУР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Так,  за неделю первый компонент вакцины от коронавируса поставили 30 тысяч человек. При этом, среднекраевой процент вакцинирования взрослого населения –в регионе составляет 37,1%. Всего с начала вакцинации первый компонент поставили 824 тысячи жителей края, полный курс вакцины получили 734,5 тысячи человек.

Самые низкие цифры по вакцинации в Березовском (24%) и Боготольском (25,6%) районах, недавно к ним добавился и Большемуртинский район. А вот активнее всего прививаются жители   Шарыповского (58,5%) и Северо-Енисейского (51,9%) районов.

Статистика в городах говорит о том, что наиболее ответственно к вакцинации от COVID-19 отнеслись жители городов Бородино (48,5%), Зеленогорска (41,1%) и Шарыпово (40,2%).

В краевой столице первый компонент поставили уже 348 тысяч человек, что составляет около 40% от всего взрослого населения Красноярска.

В минздраве Красноярского края отмечают, что темпы вакцинации в регионе за неделю снизились в 1,7 раз. Одна из причин - снижение уровня заболеваемости COVID-19: в больницах закрываются коронавирусные отделения и бдительность и желание вакцинироваться у жителей тоже уменьшается.

Отметим, ЦУР Красноярского края принимает активное участие  в создании полезных «коронавирусных сервисов». Так, жители Красноярского края могут увидеть все больничные и внебольничные пункты вакцинации на картах Яндекс и Гугл и 2ГИС.

Фото: © Павел Лисицын РИА Новости

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