В красноярской школе №1 создали мастерскую и студию

В крае продолжает свою работу проект направленные на поддержку граждан с ограниченными возможностями: в красноярской школе №1 открылась новая мастерская по робототехнике и мультимедийная студия. На создание площадок из бюджета края выделено 2,6 млн рублей.

На эти деньги были закуплены современные компьютеры, фотооборудование, видеокамеры, ноутбуки и проекторы. Заниматься робототехникой дети будут с помощью специальных наборов LEGO. Теперь дети с нарушениями зрения узнают, какого это быть инженером, строителем, фотографом или журналистом, а также подготовится к участию в чемпионате «Абилимпикс».

Школа №1 не единственная, где дети-инвалиды могут освоить новые профессии. Так, с 2019 года в школе №8 создали мастерские для шиномонтажа и ремонта автомобилей, а в Школе дистанционного образования оборудовали мастерскую по робототехнике и мультипликационную студию. Все мероприятия реализуются в рамках государственной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан».

Стоит сказать, что после окончания школы, детей без поддержки тоже не оставят. Так, при содействии службы занятости населения работу смогли найти более 3,5 тыс. жителей региона. Десяти таким безработным предоставили финансовая помощь – 189,2 тыс. рублей на открытие собственного дела. Несколько из них занялись производством столярных изделий и инженерно-техническим проектированием, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

«Вакансии подбираются с учётом профессионального опыта и рекомендуемых видов труда. Для соискателей специалисты оказывают психологическую поддержку, помогают адаптироваться на рынке труда, проводят профориентационные мероприятия, – прокомментировал Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости