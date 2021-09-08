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Производитель детского печенья из Красноярского края заплатит 100 тысяч рублей за обман

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Красноярск
12:35 8 Сентября 2021
красноярск, роспотребнадзор
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Производитель детского печенья «Бонди Бегемотик» из Минусинска вводил в заблуждение покупателей о составе своей продукции, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. 

Специалисты ведомства проверили состав детского растворимого печенья в лаборатории и выяснили, что количество кальция и железа отличается от заявленного:

  • На упаковке заявлено, что кальция в продукте 340 миллиграмм на 100 грамм. При этом фактическое содержание – 198± 22 мг на 100 г.
  • Железа всего 3,7 ±0,7 миллиграмм на 100 г. при заявленных 15 мг на 100г.

За нарушения ООО «КДВ Минусинск» получит штраф в 100 тысяч рублей.

Фото: © kdvonline.ru

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