Производитель детского печенья из Красноярского края заплатит 100 тысяч рублей за обман

Производитель детского печенья «Бонди Бегемотик» из Минусинска вводил в заблуждение покупателей о составе своей продукции, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства проверили состав детского растворимого печенья в лаборатории и выяснили, что количество кальция и железа отличается от заявленного:

На упаковке заявлено, что кальция в продукте 340 миллиграмм на 100 грамм. При этом фактическое содержание – 198± 22 мг на 100 г.

Железа всего 3,7 ±0,7 миллиграмм на 100 г. при заявленных 15 мг на 100г.

За нарушения ООО «КДВ Минусинск» получит штраф в 100 тысяч рублей.

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