За сутки в Красноярском крае потушили четыре лесных пожара

На момент 10.00 8 сентября сотрудники краевого Лесопожарного центра локализовали лесной пожар в Эвенкийском районе на площади 327 га. В тушении задействованы более 20 человек, пять единиц техники. Угрозы живым домам нет.

За прошедшие сутки в Енисейском, Нижнеингашском, Пировском и Эвенкийском районах затушено четыре лесных пожара на площади 265,1 га. В тушении участвовали более 150 человек, были задействованы 11 единиц техники. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 17 воздушных судов.

По предварительным данным, пожары возникли из-за сухих гроз.

Особый противопожарный режим действует в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах.

За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости