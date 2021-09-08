Масштабные учения на севере Красноярского края открыл министр МЧС

Накануне в Дудинке начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций. Контролировать тренировку на Таймыр прилетел министр МЧС России Евгений Зиничев, сообщает правительство региона.

С рабочей поездкой в Дудинку прибыл и губернатор Красноярского края Александр Усс. Он поблагодарил руководство МЧС РФ за качественную и согласованную работу при подготовке к тренировке, а также за оказанное доверие Красноярскому краю.

«Арктические территории нашего края к учениям готовы», – подчеркнул губернатор региона.

Первой точкой учений станет Дудинский морской порт, где по выдуманному сценарию на ледоколе «Авраамий Завенягин», перевозящем химически опасные вещества, произойдет пожар. Возгорание необходимо будет ликвидировать оперативно и без последствий для жителей города. Потом спасатели будут работать на нефтебазе, где по плану учений разольется нефть, которая "попадёт" в в акваторию Енисея. Отработают спасатели и еще несколько ЧС - взрыв резервуара с нефтепродуктами и природный пожар в тундре.

Отмечается, что учения проводятся на протяжении двух дней одновременно в семи регионах страны. . К участию в тренировках в Арктической зоне привлечено более шести тысяч человек.

Как отметил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, межведомственные опытно-исследовательские учения связаны с выполнением мероприятий по защите населения территорий в Арктической зоне и акватории Северного морского пути и проходят в этих широтах впервые.

- Цель учений – оценка способности органов управления и сил эффективно реагировать на ЧС природного и техногенного характера, - пояснил Зиничев. - На практике будет отработано реагирование на чрезвычайные ситуации, характерные именно для Арктической зоны. В Архангельске, например, проводятся мероприятия по ликвидации условного разлива нефтепродуктов в акватории морского порта, в Мурманске – учебная эвакуация с терпящего бедствие лайнера. В Ненецком автономном округе – тренировка локализации очага сибирской язвы., а в Красноярском крае мы на практике отработаем пять сценариев чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Фото: © Вадим Кофман/http://krskstate.ru, пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю