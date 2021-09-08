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Масштабные учения на севере Красноярского края открыл министр МЧС

Главная Общество
Красноярск
12:30 8 Сентября 2021
общество, в красноярском крае, учения, мчс
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Накануне в Дудинке начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций. Контролировать тренировку на Таймыр прилетел министр МЧС России Евгений Зиничев, сообщает правительство региона.

Масштабные учения на севере Красноярского края открыл министр МЧС

С рабочей поездкой в Дудинку прибыл и губернатор Красноярского края Александр Усс. Он поблагодарил руководство МЧС РФ за качественную и согласованную работу при подготовке к тренировке, а также за оказанное доверие Красноярскому краю.

«Арктические территории нашего края к учениям готовы», – подчеркнул губернатор региона.

Первой точкой учений станет Дудинский морской порт, где по выдуманному сценарию на ледоколе «Авраамий Завенягин», перевозящем химически опасные вещества, произойдет пожар. Возгорание необходимо будет ликвидировать оперативно и без последствий для жителей города. Потом спасатели будут работать на  нефтебазе, где по плану учений разольется нефть, которая  "попадёт" в в акваторию Енисея. Отработают спасатели и еще несколько ЧС - взрыв резервуара с нефтепродуктами и природный пожар в тундре.

Масштабные учения на севере Красноярского края открыл министр МЧС

Отмечается, что учения проводятся на протяжении двух дней одновременно в семи регионах страны. . К участию в тренировках в Арктической зоне привлечено более шести тысяч человек.

Как отметил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, межведомственные опытно-исследовательские учения связаны с выполнением мероприятий по защите населения территорий в Арктической зоне и акватории Северного морского пути и проходят в  этих широтах впервые.

- Цель учений – оценка способности органов управления и сил эффективно реагировать на ЧС природного и техногенного характера, - пояснил Зиничев. - На практике будет отработано реагирование на чрезвычайные ситуации, характерные именно для Арктической зоны. В Архангельске, например, проводятся мероприятия по ликвидации условного разлива нефтепродуктов в акватории морского порта, в Мурманске – учебная эвакуация с терпящего бедствие лайнера. В Ненецком автономном округе – тренировка локализации очага сибирской язвы., а в Красноярском крае мы на практике отработаем пять сценариев чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Масштабные учения на севере Красноярского края открыл министр МЧС

Фото: © Вадим Кофман/http://krskstate.ru, пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

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