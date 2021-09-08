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Молодёжь Красноярья получит финансовую поддержку своих идей

Главная Общество
Красноярск
12:00 8 Сентября 2021
красноярск, конкурс, социальная политика, проекты
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Жителей края в возрасте от 14 до 35 лет приглашают поучаствовать в конкурсе «Территория Красноярский край». Призовой фонд – 50 тысяч рублей на реализацию своего проекта.

Заявки принимаются до 20 сентября в следующих номинациях: 

  • Творчество
  • Здоровый образ жизни
  • Добровольчество (волонтерство)
  • Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе
  • Карьера» и в «Свободную номинацию.

Все социальные проекты нужно реализовать до декабря этого года.

«Конкурс «Территория Красноярский край» – отличная стартовая площадка для новичков в социальном проектировании. На всех этапах конкурса участников поддерживают специалисты городских молодёжных центров», – рассказывает директор Центра продвижения молодёжных проектов «Вектор» Светлана Крамская.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте www.твойкрай.рф и подать онлайн-заявку. Все проекты изучаются краевыми экспертами, после чего их необходимо защитить перед комиссией. Все победители получат финансовую и административную поддержку своих идей.

В весенней и летней сессиях приняли участие больше 450 красноярцев, а общая сумма выделенных грантов – больше 2,4 миллионов рублей.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости

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