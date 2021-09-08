Распугивать ворон в гольф-клубе Красноярска будут Алмаз с дроном

О том, что красноярский гольф-клуб "Орлиные холмы" ищет сотрудника на вакансию отпугивателя ворон, Sibnovosti.ru сообщали в конце августа. Тогда сотрудники клуба, которым порядком досадили наглые птицы, ворующие мячи с поля, объявили, что открывают вакансию отпугивателя ворон. Сотруднику, который будет искать украденные воронами мячи и разрушать птичьи гнезда, пообещали платить без малого 50 тысяч рублей.

Желающих бродить по полю для гольфа и гонять ворон оказалось не так уж и мало, отклик на вакансию прислали более тысячи человек. До этапа собеседования дошли чуть более двухсот, а вот приняли на работу всего двоих, рассказывает Вадим Юшин.

Красноярка Наталья будет приходить на работу со своим питомцем: искать мячи станет папильон Алмаз. Эти собаки отлично обучаемы и, по заверению хозяйки, с возложенными на него обязанностями Алмаз справится легко и с удовольствием.

Евгений предложил руководству гольф-клуба задействовать в работе дрон. Мужчина уверен, что с помощью аппарата можно будет легко находить белые мячи на зеленом поле, да и с воронами он тоже пообещал разобраться.

Остальным соискателям не остается ничего, как лишь утереть скупые слезы и найти себе другую работу.

Фото: скриншот с видео Вадима Юшина