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Бассейны на острове Татышев за 633,8 млн рублей постоит торговая компания

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Красноярск
11:20 8 Сентября 2021
красноярск, торги, строительство
Фотография © admkrsk.ru
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Строительством бассейнов на острове Татышев займётся компания ООО «Крастехспец». Интересно, что основное её направление –грузоперевозки и торговля. Информация о победителе размещена на сайте госзакупок. Глава компании – Роман Лавренов. Под его руководством находится ещё три торговые компании. 

Тендер на строительство развлекательного комплекса появился ещё в августе. По планам, на площади в 3700 кв. метров будет два открытых бассейна с подогревом. Один из них будет взрослым, длиной 25 метров, шириной в 11 метров и максимальной глубиной 1,5 метра. Другой – детским, с длиной будет 10 метров и глубиной в 1 метр. Располагаться развлекательная зона будет в западной части острова, недалеко от Октябрьского моста.

Возле бассейнов обустроят кабинки для переодевания, ящики для хранения вещей, туалет и душевые кабины, а также детский городок.

Первоначальная стоимость контракта — 633,8 млн рублей. 

Общество / НОВОСТИ
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