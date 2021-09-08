Подземный переход и подпорную стену в Центральном районе раскрасили в яркие цвета

В Центральном районе во время фестиваля «Граффити-джем» разукрасили подпорную стену на ул. Мужества и подземный пешеходный переход через ул. Карла Маркса. Участие принимали как профессионалы, так и любители.

Стены, колонны и двери технологических помещений перехода украсили абстрактные узоры с многослойным нанесением. Это сделало рисунок объёмным. Свой штрих оставили десятки ребятишек и взрослых из ближайших домов.

«По нашим наблюдениям, поверхности с профессиональными граффити меньше страдают от рук вандалов, – рассказывает руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. — Определяя места для проведения фестиваля в Центральном районе, мы выбирали объекты городской инфраструктуры, которые особенно нуждаются в такой своеобразной «защите» от правонарушителей. Надеемся, что их обновлённый вид нам удастся сберечь».

Параллельно с рисованием в переходе, в сквере «Дендросад» проходил конкурс меловых рисунков на асфальте и викторины для детей.