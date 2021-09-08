С Норильских промзон вывезли больше 73 тысяч тонн строительного мусора

С апреля «Норникель» вывез с промзон в Норильском промышленном районе около 73 тысяч тонн строительного мусора. Площадь очищенной территории больше 750 тысяч квадратных метров – таковы итоги программы «Чистый Норильск» за сезон весна-осень 2021 года.

«Сейчас Мы готовим его к транспортировке на материк, сдаче и переработке. В основном заниматься этим будем в зимний сезон. В частности, будем резать металлоконструкции на несколько частей (это необходимо для их перевозки)», — рассказывает начальник управления по работе с территориями и благоустройству производственного департамента Заполярного филиала «Норникеля» Андрей Радунцев.

В уборке мусора участвовало 12 подрядных организаций и около 1 000 человек. Специалисты разобрали и демонтировали 64 аварийные постройки в промышленной зоне. Это ветхие и заброшенные сооружения: гаражи, склады и другие здания для производственных нужд.

Чтобы очистить норильские промзоны от мусора, компания закупила специальную технику за 4 млрд рублей – это больше сотни машин, от бульдозеров до грузовиков. Многие из них создавались по спецзаказу.

Несмотря на успехи, «Чистый Норильск» ещё далёк от завершения: очистка территории продлится до конца октября, после чего специалисты займутся утилизацией собранных отходов и демонтажем ветхих сооружений. Предполагается, что программа по благоустройству Норильска и промышленных зон будет работать круглогодично. Весь проект рассчитан на 10 лет и будет стоить «Норникелю» больше 40 млрд. рублей.

Фото: Норникель