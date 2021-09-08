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Ещё 64 учреждения в Красноярском крае получили доступ в интернет

Главная Общество
Красноярск
10:10 8 Сентября 2021
общество, в красноярском крае, интернет
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Доступ к интернету в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» получили еще 64 социально значимых объекта Красноярского края. 
По информации министерства цифрового развития региона, доступом к сети обеспечиваются школы и техникумы, дома культуры и библиотеки пожарные части и посты, фельдшерско-акушерские пункты, а также администрации районов и участковые пункты полиции.

«Мероприятия по подключению проходят по всему региону, сейчас инфраструктура связи организована в Балахтинском, Канском, Манском, Богучанском, Енисейском Ужурском, Тюхтетском, Казачинском, Боготольском и других районах края», - рассказали в министерстве.

Директор Мотыгинского районного краеведческого музея Ирина Лебедева рассказала о преимуществах подключения к интернету, отметив, что современная тенденция развития музейно-выставочной деятельности предполагает применение цифровых технологий. 

- Компьютер стал рабочим инструментом музейного работника, - поясняет Ирина Лебедева. -  Благодаря интернету мы можем развивать сайт и социальные сети нашего учреждения. Не так давно на сайте музея появилась интерактивная карта Мотыгинского района. В ближайших планах -  создание интерактивного музея с применением технологии дополненной реальности. 

Рассказала Ирина Лебедева и о том, что сотрудники музея используют онлайн-ресурсы для подготовки экскурсионных программ и сценариев, а также имеют возможность дистанционно повышать свою квалификацию.

Отметим, что в 2019 году в регионе подключили к интернету 575 социально значимых объекта, а в прошлом году – 749. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». На сегодняшний день в Красноярском крае к интернету подключили 132 ФАПа и 365 учреждений культуры. Появился устойчивый интернет и у 28 сельсоветов, 50 школ, восьми пожарных частей и 41 участка полиции.

Сейчас ведется работа по созданию ИТ-инфраструктура на 167 судебных участках мировых судей.

 

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