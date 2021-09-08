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Жительницу Красноярска будут судить за ранение ребёнка ножницами

Главная Общество
Красноярск
10:45 8 Сентября 2021
красноярск, суд, дети, нападение
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Жительницу Красноярска напавшую на детей с ножницами будут судить. Громкий случай произошёл в июне этого года. Женщина, будучи пьяной, ударила 12-летнюю девочку маникюрными ножницами. Довести начатое до конца она не смогла из-за сопротивления девочки и помощи прохожих, сообщает краевая прокуратура.

Все произошло 18 июня на детской площадке в Ленинском районе Красноярска. Девочка сделала сыну красноярки замечание из-за некорректного поведения. Это обидело его мать. Она вытащила из сумки маникюрные ножницы и два раза ударила девочку в висок, причинив резано-рваные раны. Девочка была доставлена в больницу, где ей наложили несколько швов.

За несколько дней до этого, она напала на 9-летнего мальчика, решив что тот оскорбил её сына.

Полиция возбудила в отношении агрессивной матери несколько уголовных дел: по статье 116 УК РФ и части 3 статьи 30, а также части 2 статьи 105 УК РФ. Если по первой статье максимальное наказание – 2 года лишения свободы, то по второму уголовному делу женщине может грозить не менее 8 лет колонии.

Стоит сказать, что у женщины  двое детей: 5 и 8 лет. После нападений их изъяли из семьи. 

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Фото: sledcom.ru

 

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