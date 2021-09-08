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В свой юбилей красноярский «Биг-Бен» сыграет карусель мелодий

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Красноярск
09:40 8 Сентября 2021
красноярск, часы, музыка
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В свой юбилей «Биг-Бен» возле городской администрации сыграет карусель мелодий, пишет глава города Сергей Ерёмин в своём «Инстаграм».

«Красноярский «Биг-Бен» – это не просто символ нашего большого городского дома, неотъемлемая часть его истории и облика. С ним связана и привычка, которая объединяет практически всех красноярцев. Ведь находясь в районе «Биг-Бена», мы вольно или невольно сверяем свои наручные часы с главными городскими», – пишет градоначальник.

Список мелодий : 

«Утренняя гимнастика» – 9:00
«Герои спорта» – 10:00
«Если с другом вышел в путь» –11:00
«Гимн России» –12:00
«Земля в иллюминаторе» –13:00
«Марш высотников» –14:00
«Лебединая верность» –15:00
«Песенка студента» – 16:00
«Прощальный вальс» – 17:00
«Пусть всегда будет солнце» – 18:00
«Королева красоты» – 19:00
«Папа может» – 20:00
«Гимн города Красноярска» – 21:00

Напомним, что исполнять мелодии по праздникам и знаковым датам часы начали два года назад.

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