В свой юбилей красноярский «Биг-Бен» сыграет карусель мелодий

В свой юбилей «Биг-Бен» возле городской администрации сыграет карусель мелодий, пишет глава города Сергей Ерёмин в своём «Инстаграм».

«Красноярский «Биг-Бен» – это не просто символ нашего большого городского дома, неотъемлемая часть его истории и облика. С ним связана и привычка, которая объединяет практически всех красноярцев. Ведь находясь в районе «Биг-Бена», мы вольно или невольно сверяем свои наручные часы с главными городскими», – пишет градоначальник.

Список мелодий :

«Утренняя гимнастика» – 9:00

«Герои спорта» – 10:00

«Если с другом вышел в путь» –11:00

«Гимн России» –12:00

«Земля в иллюминаторе» –13:00

«Марш высотников» –14:00

«Лебединая верность» –15:00

«Песенка студента» – 16:00

«Прощальный вальс» – 17:00

«Пусть всегда будет солнце» – 18:00

«Королева красоты» – 19:00

«Папа может» – 20:00

«Гимн города Красноярска» – 21:00

Напомним, что исполнять мелодии по праздникам и знаковым датам часы начали два года назад.