В свой юбилей красноярский «Биг-Бен» сыграет карусель мелодий

В свой юбилей «Биг-Бен» возле городской администрации сыграет карусель мелодий, пишет глава города Сергей Ерёмин в своём «Инстаграм».
«Красноярский «Биг-Бен» – это не просто символ нашего большого городского дома, неотъемлемая часть его истории и облика. С ним связана и привычка, которая объединяет практически всех красноярцев. Ведь находясь в районе «Биг-Бена», мы вольно или невольно сверяем свои наручные часы с главными городскими», – пишет градоначальник.
Список мелодий :
«Утренняя гимнастика» – 9:00
«Герои спорта» – 10:00
«Если с другом вышел в путь» –11:00
«Гимн России» –12:00
«Земля в иллюминаторе» –13:00
«Марш высотников» –14:00
«Лебединая верность» –15:00
«Песенка студента» – 16:00
«Прощальный вальс» – 17:00
«Пусть всегда будет солнце» – 18:00
«Королева красоты» – 19:00
«Папа может» – 20:00
«Гимн города Красноярска» – 21:00
Напомним, что исполнять мелодии по праздникам и знаковым датам часы начали два года назад.