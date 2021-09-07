Арт-объект «Рушник» на Центральной набережной Красноярска демонтируют

В Красноярске демонтируют арт-объект «Рушник», возведённый на Центральной набережной в 2014 году. У одного из самых известных арт-объектов города закончился срок службы. Закончить работы планируют до конца недели.

Конструкция представляла собой деревянные мостки, спускающиеся к воде, с лежаками, скамейками и столиком. Арт-объект был размещен на подиуме около стены, позже его перенесли ближе к Центральному парку и дополнили деревянной террасой. Архитектор и автор проекта Никита Карюк.

Идеи проекта, что появится на месте «Рушника» ещё разрабатываются. Одна из идей – это комплекс бассейнов под открытым небом.