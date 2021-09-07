Красноярский экс-чиновник занимался крышеванием и отправился под суд

В Красноярском крае вынесен приговор по делу бывшего чиновника администрации Ленинского района. Мужчину обвиняют во взятничестве, сообщает краевая прокуратура.

Дело рассматривал Ленинский районный суд. По предварительной версии следствия, 35-летний Виталий Иванов, бывший начальник отдела недвижимости требовал взятку от владельца одного из красноярских киосков. За это чиновник должен был защитить недвижимость бизнесмена от сноса. Речь идёт о сумме в 150 тысяч рублей.

Чиновника задержали при получении денег. С учётом всех обвинений, Иванова приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в в размере 300 тысяч рублей. Также чиновник лишён права занимать определенные должности сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.