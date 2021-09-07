В Красноярске на несколько дней ограничат движение на улицах Вильского и Шумяцкого

В Красноярске ограничат движение автомобилей на улицах Вильского (с 8 утра 8 сентября до 7 утра 9 сентября) и Шумяцкого (с 10:00 8 сентября до 20:00 30 сентября). Связано это с ремонтом теплосетей и работами по строительству сетей водоснабжения.

Движение на Вильского будет перекрыто по полосам на участке длиной не более 20 м между зданием № 7 и гаражным массивом по ул. Крупской, 26 Б.

Движение по ул. Шумяцкого ограничат путем сужения проезжей части на участке длиной не более 40 м в районе здания № 8.

Также с 09:00 8 сентября до 23:00 20 сентября из-за работ по реконструкции участка тепловой сети будет ограничено автомобильное движение по ул. Матросова от ул. Свердловская до ул. Семафорная. Проезжая часть будет сужена на участке ул. Матросова от ул. Свердловская до ул. Семафорная длиной не более 90 м по направлению движения к пр. им. газеты «Красноярский рабочий».

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости